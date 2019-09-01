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O polislerden son dakika haberi: Hepsi görevden uzaklaştırıldı! Bıçaklı saldırıda büyük tepki toplamışlardı...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde 'da yaşanan bıçaklı kavga ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Batman Valiliği tarafından, Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.9.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 08:55
O polislerden son dakika haberi: Hepsi görevden uzaklaştırıldı! Bıçaklı saldırıda büyük tepki toplamışlardı...

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Şehirlerarası Terminali'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama gereği duyulduğu kaydedildi. 28 Ağustos'ta 15.15 sıralarında terminal içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da ekiplerin intikal ettiği anımsatılan açıklamada, ekipler tarafından olay yerinde bir yaralı ve olayı gerçekleştiren şüphelinin görülmesi üzerine, şüphelinin suç aletiyle yakalandığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, yaralı ise ambulansla en yakın hastaneye sevk ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

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O polislerden son dakika haberi: Hepsi görevden uzaklaştırıldı! Bıçaklı saldırıda büyük tepki toplamışlardı...
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