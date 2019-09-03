‘Şikâyetin nedeni babamın mirası’

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, kız kardeşinin kendisini bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini, kız kardeşinin annesiyle yaşadığı evde silah bulunduğunu ve alzheimer hastası annesinin hayatından endişe ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurmuştu. Öz'ün iddialarına kız kardeşinden yanıt geldi. İddiaların muhatabı Nazlı Öz, "Babamdan kalan mirası kendisine devretmemi istedi. Parayı alamayınca şikâyet etti" dedi.

Ünlü doktor, annesinin alzheimer hastası olduğunu, kız kardeşi Nazlı Öz'ün de psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylemişti. Doktor Öz, annesinin yanında 20 yıldır çalışan ve Nazlı Öz tarafından işten kovulan hizmetlilerin, kızkardeşinin evde çeşitli ateşli silahlar bulundurduğunu anlattıklarını ileri sürmüştü.







'SİLAH BABADAN KALMA'

Savcılığa başvuran Öz, 1 Temmuz'da kız kardeşinin kendisine bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini de vurgulayarak, "Alzheimer hastası olan annem yalnız ve hayatından endişe ediyorum. Evdeki silahlar nedeniyle korktuğum için evime gidemiyorum" demişti.

Kız kardeşinin tedavi altına alınmasını isteyen Öz, hasta kardeşine vasi tayini yapılması için dava açtıklarını da kaydetmiş, ünlü doktorun ihbarının ardından Nazlı Öz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Nazlı Öz'ün ifadesine başvuruldu. Öz, abisinin hakkındaki şikâyeti sonrası büyük bir şok yaşadığını anlatarak, "9 Şubat günü babam vefat etti. Aradan bir hafta geçmeden ablam Seval anneme vasi olmak için dava açtı. Ardından ağabeyim Mehmet Öz, ablamla kuracakları şirket için babamdan kalan mirası kendilerine devretmelerimi istedi. Sanırım para mevzusu yüzünden benimle uğraşıyorlar. Annemle 20 yılı aşkın süredir birlikteyim. Ona en ufak bir zarar vermem söz konusu dahi değildir. Babamdan kalma silahımız var ve duvarda askıda duruyor. Bunu kendileri de biliyor" diye konuştu.

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