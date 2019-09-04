Cinayet kurbanı oğluna doğum gününde mektup

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü'nden mezun olan Barış Dönmez, 2004 yılında vatani görevine gitmeye hazırlanıyordu. Tunceli'ye gitmeden bir gece önce 10 Nisan 2004'te arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu'ndaki bir barda eğlenirken boğazı kesilerek öldürüldü. Dönmez'in katil zanlısı olarak yakalanan İbrahim B. ve Ömer Faruk Saral 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 124 duruşmanın görüldüğü davada 160'a yakın tanık dinlendi. 21 Şubat 2014'de görülen davanın son duruşmasında sanık Ömer Faruk Saral hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Barış Dönmez'in annesi psikolog Ayla Dönmez oğlunun adına açtığı 'barişdonmez.gen.tr' ve sosyal paylaşım sitesi facebook'ta açtığı 'Barış Dönmezşiddete karşı' adlı sayfasında oğlunun doğum gününde bir mektup yazarak duygularını dile getirdi:

"HEP MERAK EDİYORUZ, BU YAŞLARI NASIL YAŞAYACAKTIN"

"Yine sensiz bir doğum günü daha... Sen doğalı 41 yıl. Gideli neredeyse 16 yıl olacak. Günler su gibi akıyor derler. Baksana sen 41 yaşındasın. Hep merak ediyoruz sen bu yaşları nasıl yaşayacaktın? Yaş aldıkça görünüşün nasıl olacaktı? Yaşamına aldığın eşin/ hayat arkadaşın, çocukların ki; Çocuk yetiştirmenin çok özel ve keyifli olduğunu düşünüyor ve bunu yaşamak istiyordun.. Nerede oturacaktınız? İş hayatın nasıl olacaktı? Hep bunları merak ediyor ve hayal ediyoruz...



İyi ki, oğlumuz oldun, iyi ki, bizi senin annen baban yaptın.

Doğum günün kutlu olsun bir tanemiz. Seni çok seviyoruz.

Annen Baban''