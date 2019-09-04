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Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

Samsun’da bunalıma giren bir kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Olayın ardından kadının eşinin sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşım ise yürek burktu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 14:40
Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bayrak Berlik (27), girdiği bunalım sonucu evlerinde, önce 3 haftalık kızı Aybüke Berlik'i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini iple kalorifer borusuna asarak intihar etti. Eşinin onu telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası yedek anahtarla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Berlik'in ailesi olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik'in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti, eşten yürek burkan paylaşım
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