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’un kızı anlaşmalı boşandı

’un kızı , ile anlaşmalı olarak boşandı. Baba Gates çocuğu Feni için Tuğçe Tayfur’a aylık 1500 dolar nafaka ödeyecek

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Ferdi Tayfur’un kızı anlaşmalı boşandı
Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un tek çocuğu olan ve babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur Gates ile Amerika'da evlendiği Tanner Hüsamettin Gates (Taner Şafak) boşandı.
Anlaşmalı boşanma davasında müşterek çocuğun velayeti anneye verildi. Babanın çocuk için aylık bin dolar iştirak nafakası ödemesine, ilköğretime başladığında nafakanın bin 500 dolara çıkarılmasına karar verildi.

7 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Tuğçe Tayfur Gates, 7 yıl önce ikinci evliliğini yapmıştı. Çiftin bir çocukları oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açan Tanner Hüsamettin Gates, evlilik birliği içinde tarafların birbirlerine uyum sağlayamadıklarını ve artık evliliğin müşterek hayat için çekilmez bir hal aldığını söyledi.
Davacı "Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik var. Müşterek çocuk ile şahsi ilişki kurulsun ve boşanmamıza karar verilsin" dedi. Mahkeme, sunulan boşanma protokolüne göre tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEDE
Müşterek çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, boşanma protokolüne göre babanın çocuğa aylık bin dolar iştirak nafakası ödemesine, ilköğretime başlayınca nafakanın bin 500 dolara çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca babanın müşterek çocukla şahsi ilişki kurmasını da kararında açıkladı.

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Ferdi Tayfur’un kızı anlaşmalı boşandı
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