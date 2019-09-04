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'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada

'de minibüs şoförü, eşya indirip yolu kapattığı için sürücüsüne sinirlendiği kamyonete tekmelerle saldırdı. O anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 02:01 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 02:05
Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada

Olay, saat 17.00 sıralarında Misakı Milli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hatlı minibüs şoförü, önünde eşya indirmek için bekleyen kamyonet sürücüsüne sinirlenerek aracından indi. Kamyonet sürücüsüyle sözlü tartışmaya giren minibüs şoförü, kamyonetin camlarına ve aynalarına tekme atarak araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü, zarar gören aracını geri vitese takarak minibüse vurdu. Kamyonet şoförü, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Minibüs şoförü, ardından kamyonetiyle ayrılan sürücüyü takip etmeye başladı. Kamyonet şoförü, bunun üzerine caddede gördüğü polislerden yardım istedi. Polis ekipleri, minibüs şoförü Orhan Yüncü ve kamyonet şoförü Oğuz Özdem'i Rıhtım Polis Merkezi'ne götürdü. Her iki taraf da kendi araçlarının zararlarını karşılayacaklarını söyleyerek birbirlerinden şikâyetçi olmadı.

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Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada
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