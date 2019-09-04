Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ 4 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Heyecanla beklenen Şans Topu sonuçları birazdan belli olacak. Şansına güvenenler büyük ikramiyeyi bu hafta kazanmak istiyor. On binlerce vatandaş 4 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulamaya başladı bile. Büyük paralar kazanma hayali olanlar ikramiyeyi tutturmak istiyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye isabet eden kuponun, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden yatırıldığı öğrenildi. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 716 bin 490 lira 85 kuruş oldu. İşte 4 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında yukarıda yer alan panelden çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU OYUNU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.