Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 4 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olacak. Şans oyunu tutkunları heyecanla 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına odaklandı. herkesin kolaylıkla oynayabileceği bir oyun olan Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları akşam saatlerinde belli oluyor. herkesin kolaylıkla oynayabileceği bir oyunBilindiği üzere canlı yayını kaçıran kişiler ise çekiliş sonuçlarının sisteme yüklenmesinin ardından elde edilen detayları mpi.gov.tr'den öğrenebiliyor. İşte 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR (4 EYLÜL 2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulanmaya başladı. 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinden duyurulacak.

Sayısal Loto çekilişi, 4 Eylül 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.