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Canlı yayında tepki çeken açıklama

ile Tatlı sert Programından dehşet verici bir son dakika haberi geldi. ’ın dayısı canlı yayında Ayşe’nin kaybolması ile ilgili konuşma yaparken verdiği bilgi stüdyoda bulunanlar ve program izleyicilerden büyük tepki topladı. Sabah erken saatlerde Ayşe Altuntaş’ın evine yaklaşan Mehmet Bey, gizlice Ayşe’yi alarak ormana götürdüğünü söyledi. Ormanda yaşadıklarını anlatması üzerine hem Müge Anlı hem de izleyiciler büyük tepki gösterdi. İşte dikkat çeken son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.9.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 14:50
Canlı yayında tepki çeken açıklama

'nın sunduğu programın son bölümünde, 40 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 4 çocuk annesi 'ın kaybolması olayı masaya yatırıldı. Olay öncesi kayıp Ayşe'nin samimi olduğu insanları araştıran Müge Anlı, görüntülü bağlantı yoluyla Ayşe Altun'taşın dayısı Mehmet Bey'i canlı yayına çıkardı. Mehmet Bey olayı anlatırken Müge Anlı ve stüdyodakiler bir anda dondu kaldı. Altuntaş yeğenini sabah erken saatlerde ardından ormana götürerek cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

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Canlı yayında tepki çeken açıklama
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