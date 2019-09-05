Canlı yayında tepki çeken açıklama

Müge Anlı'nın sunduğu programın son bölümünde, 40 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın kaybolması olayı masaya yatırıldı. Olay öncesi kayıp Ayşe'nin samimi olduğu insanları araştıran Müge Anlı, görüntülü bağlantı yoluyla Ayşe Altun'taşın dayısı Mehmet Bey'i canlı yayına çıkardı. Mehmet Bey olayı anlatırken Müge Anlı ve stüdyodakiler bir anda dondu kaldı. Altuntaş yeğenini sabah erken saatlerde ardından ormana götürerek cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.