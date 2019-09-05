İSPARK otoparklarına değnekçi dadandı

BUGÜN NELER OLDU

İSPARK'IN, 12 saat hizmet veren otoparklarının birçoğu, mesai bitiminin ardından 'Değnekçi' olarak bilinen kişiler tarafından işgal ediliyor. Değnekçiler, 12 saatin ardından ücretsiz olması gereken otoparklarda sürücülerden zorla para alıyor. Karşılığında hiçbir fiş veya fatura vermeyen değnekçilerin işgal ettiği yerlerden biri de Fatih'te, Eski Galata Köprüsü'nde bulunan İSPARK otoparkı. Havanın kararması ile harekete geçen değnekçiler sürücülerden en az 10 lira talep ediyor. 50 araç kapasiteli otopark sabah saat 08.00'de yetkili personelin gelmesiyle yine resmi tarifeye dönüyor. Değnekçilere para vermek zorunda kalan vatandaşlar, ücret ödemedikleri zaman tehdit edildiklerini söyledi.