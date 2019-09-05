Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yozgat’ta korkunç kaza! 3'ü çocuk 8 kişi ölümden döndü...

’ta korkunç ! 3'ü çocuk 8 kişi ölümden döndü...

’ın Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 11:01
Yozgat’ta korkunç kaza! 3'ü çocuk 8 kişi ölümden döndü...

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Olüközü beldesinde meydana geldi. Yozgat'tan Sivas istikametine seyir halinde olan Abdurrahim Y. yönetimindeki 06 FM 2271 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı daha sonra yaralılar tedavileri için Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat’ta korkunç kaza! 3'ü çocuk 8 kişi ölümden döndü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN