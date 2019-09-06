İSPARK’a çöken değnekçilere operasyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalardan sonra artan İSPARK değnekçileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, İSPARK'ların resmi kapanma saatinden sonra vatandaşlardan zorla para alan şüphelileri gözaltına aldı.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İBB'de gerçekleştirilen işçi çıkarımlarının ardından yeniden piyasaya çıkan İSPARK değnekçilerine yönelik dün şehir genelinde operasyon düzenledi. Her ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyonlarda İSPARK'lar kapandıktan sonra işgal eden değnekçiler tespit edildi.







Şişli Asayiş Büro ekiplerince yapılan operasyonda Nişantaşı'nda sivil olarak aracını park etmek isteyen polisten 10 lira park parası isteyen mendil satıcısı yakalandı. Park için gelen vatandaşlardan para alan kişi "onlar gönlünden koptu verdi" diye kendini savundu. Şüpheli gözaltına alınırken aracını valeye teslim etmiş bir vatandaş; "vale anahtarımı o şahsa vermiş. 200 bin lira aracım. Bari anahtarımı alayım ondan öyle gözaltına alın" dedi.







Mendil satıcısı değnekçi aracın anahtarını verdikten sonra karakola götürüldü. Harbiye'de yine sivil vatandaş kılığında aracını park eden polis memurundan para isteyen bir değnekçi gözaltına alındı. Değnekçinin park yeri olmayan yere araçları park ettirip para aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan kişiler karakola götürülerek cezai işlem uygulandı.







Yapılan operasyonlar İSPARK'ların son günlerde yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne serdi. Emniyet yetkilileri, İSPARK'larda vatandaşların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için şehir genelinde denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Akşamları ücretsiz olan İSPARK'ta böyle para topluyorlar!