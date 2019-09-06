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Son dakika haberi: Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olayla ilgili flaş gelişme! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye’yi ayağa kaldıran son dakika olayından yeni haberler gelmeye devam ediyor. ’da yaşayan Serkan D. eski eşi Y.Ç ile birlikte yaşayan 12 yaşındaki kızının kendisini ziyarete geldiğinde telefonunu kontrol ettiği sırada bulduğu video ve fotoğrafları gördüğünde şoka uğramıştı. 2,5 yaşındaki erkek bebek ile 12 yaşındaki kızı C.Z.D’ye alkollü içirildiğini gören Serkan D. görüntüleri delil olarak kullanıp eski eşi Y.Ç ve kocası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Gözaltına alınan çiftin savcılıkta verdiği ifadesinde kullandığı sözler bu kadar da olmaz dedirtti. İşte son dakika olayının detayları…

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 08:42
Son dakika haberi: Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olayla ilgili flaş gelişme! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran gelişmeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'da yaşayan Serkan D. eşinden boşanmasının ardından velayeti annesinde bulunan 12 yaşındaki kızının cep telefonunu kontrol ederken karşılaştığı şok görüntülerle ilgili girişimde bulunmuştu. 2,5 yaşındaki bebekle birlikte 12 yaşındaki küçük kızına alkollü içirilen görüntüleri delil olarak savcılığa sunan talihsiz baba, eski eşi ve kocasının gözaltına alınmasını sağlamıştı. Gözaltına alınan çiftin savcılıkta verdiği ifadenin detayları duyanları şok etti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olayla ilgili flaş gelişme! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
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