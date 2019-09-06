Son dakika haberi: Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olayla ilgili flaş gelişme! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Uşak'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran gelişmeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bursa'da yaşayan Serkan D. eşinden boşanmasının ardından velayeti annesinde bulunan 12 yaşındaki kızının cep telefonunu kontrol ederken karşılaştığı şok görüntülerle ilgili girişimde bulunmuştu. 2,5 yaşındaki bebekle birlikte 12 yaşındaki küçük kızına alkollü içki içirilen görüntüleri delil olarak savcılığa sunan talihsiz baba, eski eşi ve kocasının gözaltına alınmasını sağlamıştı. Gözaltına alınan çiftin savcılıkta verdiği ifadenin detayları duyanları şok etti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…