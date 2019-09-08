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Engelsiz sinema şenliği

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Engelsiz sinema şenliği
25'inci yaşına ulaşan Turkcell, Engelsiz Eğitim Programı kapsamında bir çocuk şenliği düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İstanbul Ayazağa'daki Turkcell Platinum Park'ta yaklaşık 70 görme ve işitme engelli çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar, doğanın içinde kendileri için özel hazırlanan çeşitli aktivitelere katılıp oyunlar oynadıktan sonra, Turkcell'in Young Guru Academy işbirliğinde ve Sesli Betimleme Derneği'nin destekleriyle geliştirdiği Hayal Ortağım uygulamasını kullanarak "Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik""çizgi filmini izledi. İşitme engelli çocuklar filmi İşaret Dili çevirisi ve ayrıntılı alt yazı seçenekleriyle izlerken, görme engelli çocuklar da Hayal Ortağım uygulaması Sesli Betimleme teknolojisi ile çizgi filmin tadını çıkardı.
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Engelsiz sinema şenliği
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