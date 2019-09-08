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Para vermeyen genci bıçakladılar

’nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan biri öldü, diğeri yoğun bakıma alındı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019
Para vermeyen genci bıçakladılar
Beyoğlu'nda tramvay durağında otururken para isteyen iki kişi tarafından bıçaklanan Halit Ayar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay dün gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi Tünel Tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi ellerinde kırık şişe ve bıçakla para istedi. Gençler, para vermemesi üzerine saldırıya uğradı. Saldırıda Halit Ayar göğsünden arkadaşı ise kolundan bıçaklandı. Saldırganlar ise kaçıp kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu Halit Ayar hayatını kaybederken yaralı diğer gencin hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Polis iki saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı.
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Para vermeyen genci bıçakladılar
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