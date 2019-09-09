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Eşini sırtından bıçakladı

'nda, Erol A. (62) evde tartışma yaşadığı eşi Ayten A.'yı mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı. Canını kurtarmak için evden kaçmaya çalışan Ayten A., evine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir ağacın altında yığılıp kalırken, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 12:25
Eşini sırtından bıçakladı

Olay sabah saatlerinde, Adapazarı Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Erol A. ile eşi Ayten A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Erol A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Ayten A.'yı sırtından defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan kadın eşinin elinden kurtularak evden kaçarken, yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir ağacın altında yığılıp kaldı. Komşuları tarafından kanlar içerisinde bulunan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Eşini bıçaklayan Erol A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eşini sırtından bıçakladı
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