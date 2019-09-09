Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika: Park kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var..

: Park kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var..

Günün acı haberi ’ten geldi. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan kanlı bitti. Ölü ve yaralıların mevcut olduğu kavgada iki komşunun park yüzünden kavga etmesi şok etkisi yarattı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar..

Giriş Tarihi: 9.9.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 23:27
Son Dakika: Park kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var..

Gaziantep'ten son dakika haberi geldi. Şahinbey ilçesinde iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve sonu kanlı bitti. İlk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken olay yerine gelen polis ekibi geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay ile ilgili incelemeler sürüyor.

GAZİANTEP'TE SİLAHLI KAVGA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Park kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN