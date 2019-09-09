Son Dakika: Park kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var..

Gaziantep'ten son dakika haberi geldi. Şahinbey ilçesinde iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve sonu kanlı bitti. İlk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken olay yerine gelen polis ekibi geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay ile ilgili incelemeler sürüyor.

GAZİANTEP'TE SİLAHLI KAVGA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.