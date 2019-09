1380’inci yılında Kerbela matemi

BUGÜN NELER OLDU

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının, Hicri takvime göre 1380 yıl önce Muharrem ayının 10'uncu gününde şehit edilmesi nedeniyle dün "matem günü" etkinlikleri düzenlendi.* Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi"ne binlerce vatandaş katıldı. Kerbela katliamının tasvir edildiği, temsili resimlerinin asıldığı etkinlikte gözyaşı döken vatandaşlardan bazıları ellerini bileklerinden zincirle bağlarken, bazısı elinde gül taşıdı. Programda, "Sinezen" ve "Mersiye" adı verilen ilahiler okundu. Salonu dolduran 7'den 70'e her yaştan vatandaş da ilahilere eşlik etti.AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım burada yaptığı konuşmada, "Bugün üzüntümüz sonsuz. Aslında Müslümanlar arasında ayrıştırıcı gibi görünen Kerbela olayı geçmişten ibret alınıp, geleceğe ona göre vahdet esası üzerine tesis etmek bakımından birleştirici bir unsurdur. İslam dünyasında Hz. Hüseyin'e ağıt yakmayan hiçbir ülke olmadığı gibi bu zulmü alkışlayan hiçbir Müslüman da bulunmamaktadır" dedi. Türkiye Caferileri Lideri ve CAFERİDER Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz ise, "Allah başka yas ve matem yaşatmasın" temennisinde bulundu. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.* Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muharrem ayı münasebeti ile Melike Hatun Camii'nde Ankaralılarla bir araya geldi. Gönüllülük yılı kapsamında gönüllüler ile birlikte aşure dağıttan Bakan Kasapoğlu, "Kerbelayı, Hz. Hüseyin'i, şehitleri anma, bu bilinci yaşatma ve diri tutma noktasında çalışmalarımız var. Muharrem ayı gerçekten bize birliği beraberliği bir arada olmayı çok güçlü bir şekilde öğütleyen bir ay" diye konuştu.* Kars'ta düzenlenen maten töreninde ise Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hz. Ali posterleri taşıyan 15 bin kişi yürüyüş yaptı. Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde zülfikarlarla yürüdü. Yürüyüşte çocuklar, sembolik tabut taşıdı. "Sizde ne kadar çok Yezid varsa bizde Hüseyinler bitmez" pankartları yer aldı.* Iğdır'da vatandaşlar, Kerbela kapsamında düzenlenen aşure programında kan bağışında bulundu. Kent merkezinde düzenlenen aşure programında bir araya gelen vatandaşlar, geçmişteki anma etkinliklerinde uygulanan kamayla başlarını yararak kan akıtılması yerine Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.* Kocaeli'de ise Türkiye Caferiler Vakfı tarafından Kerbela şehitleri için Kocaeli Darıca'da Nenehatun Stadı'nda aşure matemi töreni düzenlendi.* MimarSinan'ın her yılmuharrem ayının10. günündeSüleymaniyeCamisi civarındakievindeaşure hazırlanarakfakir fukarayadağıtılmasıvasiyeti üzerineGürsoy Vakfı'nca pişirilen aşure MimarSinan'ın türbesinin yanında dağıtıldı.İstanbul Müftüsü Prof. Dr. MehmetEmin Maşalı, yaptığı duanın ardındanKerbela şehitlerine rahmet diledi.* İstanbul Fatih'te bulunan tarihiMısır Çarşısı'nda dev kazanlarda pişirilen20 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.Organizasyon Fatih Belediyesi veMalatya Pazarı Palancı Kuruyemiş evsahipliğinde gerçekleştirildi. Aşurenintadına bakmak isteyen vatandaşlar, MısırÇarşısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.* İnsan ve İrfan Vakfı MütevelliHeyeti tarafından İstanbul Fatih'e bağlıKocamustafapaşa'daki Sümbül EfendiMerkez Tekkesi'nde dün kaynatılanaşure halka ikram edildi.* Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi deMuharrem ayı dolayısıyla Dergâh Camisive belediye önünde 15 bin vatandaşaaşure ikramında bulundu.İslam dünyasında asırlardır acısı dinmeyen olay, hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) yaşandı. Emevilerin 2. Halifesi Yezid bin Muaviye, kendisine biat etmesini istediği Hz. Hüseyin'i ve aile fertlerini Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde katletti. Son peygamberi ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden üzen olayda şehit olanlar, her yıl "matem günü" kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle anılıyor.SABAH