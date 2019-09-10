atv 26 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin yenilikçi ve ülkenin değerlerine sahip çıkan bir kanalı olarak her zaman zirvede olan atv 26'ncı yaşını kutladı. atv Genel Müdürü Metin Ergen "atv olarak ülkenin değerlerine sahip çıkan bir kanal olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ise atv kuruluş yıldönümü kutlama mesajında "1993 yılından bu yana sürdürdüğü ilkeli ve tarafsız yayıncılık politikası ile bir televizyon kanalı olmanın ötesinde, ülkemizin ve grubumuzun en saygın ve köklü markalarından biri olan atv'nin bugün 26'ncı yaşını kutluyoruz" dedi.Kutlamaya Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, atv Genel Müdürü Metin Ergen, aHaber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, atv Genel Müdür Yardımcısı Mutlu İnan, Dilaver Kıvrak, Oskay Aktürk, kanalın diğer yöneticileri ve çalışanlar katıldı. Pasta kesmeden önce bir konuşma yapan Ergen "atv 1993'ten beri yayında. Ülkenin lider dizi kanalı ve bu başarısını da tüm hızıyla devam ettiriyor. atv yenilikçi ve ülkenin değerlerine sahip çıkan bir kanal, başarısı en çok buradan geliyor. Biz azimli bir ekip olarak bunu sürdürmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bir çeyrek asırı geride bıraktık 26'ncı yaşımızı kutluyoruz. Hem Türkiye de hem dünyada çok izlenen bu kanalın başarısı için herkese teşekkür ediyorum" dedi.atv'nin 26'ncı yaş günü pastasını ise atv Araştırma Planlama Müdürü İdil Zaimoğlu, Sözleşmeler Müdürü Tülay Çeviker, Reklam Satış Genel Müdürü Didem Ural Güzin, Mali İşler Müdürü Gülseren Yıldız, Tanıtım Marka Müdürü Gözde Güleryüz ve atv İKA Eğitim ve Geliştirme Müdürü Mehtap Abdullahoğlu kesti.Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ise yayımladığı kutlama mesajında şöyle dedi: Değerli çalışma arkadaşlarım, 1993 yılından bu yana sürdürdüğü ilkeli ve tarafsız yayıncılık politikası ile bir televizyon kanalı olmanın ötesinde, ülkemizin ve grubumuzun en saygın ve köklü markalarından biri olan atv'nin bugün 26'ncı yaşını kutluyoruz. Hızlı, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla kalitesinden ödün vermeden, değişen izleyici trendlerine uygun dizileriyle, programları ve yayın akışıyla, atv her zaman en yüksek izlenme oranını yakalayarak Türk televizyon tarihine yön veren en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Bu başarısını artırarak devam ettiren atv, dünya televizyonculuğundaki gelişmeleri takip ederek, en ileri teknolojiyi kullanan ve kendisini sürekli yenileyen öncü televizyon kanalı olmayı sürdürdü. atv'nin bu başarısında, nitelikli ve profesyonel kadrosunun, başarılı yönetiminin büyük bir payı var. Kanalımızı, bugünlere taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, yeni yayın döneminde de başarılar diliyorum.