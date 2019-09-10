Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız vatandaşlara aşure dağıttı

Beyoğlu'nda muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız da katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldız, daha sonra yerli ve yabancı turistlere aşure dağıttı. Etkinlikte ayrıca turistlere aşurenin Türkçe ve İngilizce tarihçesinin yazdığı broşürde dağıttı.

BUGÜN MATEM GÜNÜDÜR

Günün anlam ve önemine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Yıldız, "Bugün matem günüdür. Bu kapsamda Galata Kulesi'nde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimize aşure dağıtımında bulunduk. Aşure dağıtımının yanında aşurenin tarihçesinin yazdığı Türkçe ve İngilizce yazılı broşürlerde hazırlayarak dağıtıyoruz.'' dedi.