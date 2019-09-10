Haberler Yaşam Haberleri Rus turistin çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Rus turistin çantasını çalan kapkaççı yakalandı Antalya'da, üç hafta önce Rus turist A.K.'nin (29) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan K.G. (23), dün yakalandı. Zanlı verdiği ifadede "Kalp rahatsızlığım ve panik atağım olduğu için fazla koşamadım. Korktuğum için de çantanın içine dahi bakmadan bir apartmanın bahçesine atarak oradan ayrıldım. Kadının çantasından herhangi bir eşya, para almadım."

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 10.9.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 14:45