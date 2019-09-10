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Rus turistin çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Antalya'da, üç hafta önce Rus turist A.K.'nin (29) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan K.G. (23), dün yakalandı. Zanlı verdiği ifadede "Kalp rahatsızlığım ve panik atağım olduğu için fazla koşamadım. Korktuğum için de çantanın içine dahi bakmadan bir apartmanın bahçesine atarak oradan ayrıldım. Kadının çantasından herhangi bir eşya, para almadım."

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 14:45
Rus turistin çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, 15 Ağustos günü Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan Rus turist A.K.'nin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Türk arkadaşının yanına tatile geldiği belirtilen A.K.'nin bağırmasıyla kapkaççı panikledi. Elindeki çantayı bir apartmanın arka bahçesine atan kapkaççı, kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çantasını kurtarmak isterken yere düşen ve bacağından yaralanan A.K., Türk arkadaşı ve polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle cep telefonundaki çeviri programıyla yaşadıklarını anlattı. Kısa sürede çantayı bulan polis, içerisinden bir şey çalınmadığını belirledi.

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Rus turistin çantasını çalan kapkaççı yakalandı
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