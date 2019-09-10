Rus turistin çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, 15 Ağustos günü Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan Rus turist A.K.'nin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Türk arkadaşının yanına tatile geldiği belirtilen A.K.'nin bağırmasıyla kapkaççı panikledi. Elindeki çantayı bir apartmanın arka bahçesine atan kapkaççı, kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çantasını kurtarmak isterken yere düşen ve bacağından yaralanan A.K., Türk arkadaşı ve polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle cep telefonundaki çeviri programıyla yaşadıklarını anlattı. Kısa sürede çantayı bulan polis, içerisinden bir şey çalınmadığını belirledi.