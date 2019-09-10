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: 'de okulda paniği

’de bir lisede elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen çıktı. Okuldaki öğrenciler hızla dışarı çıkarılırken büyük panik yaşayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 17:56
Son dakika: Sancaktepe'de okulda yangın paniği

Sancaktepe'de Yenidoğan Çok Programlı Anadolu Lisesinde saat 16.30 sıralarında bodrum katında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. O sırada okulda bulunan öğrenciler yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Öğrenciler okuldan hızla dışarı çıkarılırken durum itfaiyeye bildirildi. Yangın nedeniyle paniğe kapılarak gözyaşlarına boğulan bir kız öğrenci, olay yerindeki ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik panosunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



"ÖĞRETMENLER TEDBİRLİ DAVRANDI"

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Öğretmenlerimiz tedbirli olduğu için çocukları hemen çıkartmışlar, sıkıntılı bir şey yok. Geçiyordum buradan ufak bit hareketlilik gördüm. Söndürdüler, sıkıntı yok" dedi.

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Son dakika: Sancaktepe'de okulda yangın paniği
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