Son dakika! Annesini 40 yerinden bıçakla öldüren sanık, şizofreni tedavisi için tahliye edildi

Olay, Ayşe Tokgöz 40 bıçak darbesiyle öldürülmüş, olayı komşularına haber veren, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen oğlu Ömer Tokgöz, polis ekiplerince gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Kan donduran ifadelere yer veren sanık Ömer Tokgöz hakkında karar çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Konya'da annesini 40 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, daha önceden konulan şizofreni tanısına istinaden tahliye edildi, hastanede tedavi edilmesine karar verildi.

''KENDİMDE DEĞİLDİM. O AN NE OLDU HATIRLAMIYORUM''

Çocukluğundan itibaren psikolojik sorunlar yaşadığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu hastası olduğu yönünde raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz, ifadesinde olayı hatırlamadığını söyleyerek, ''Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum'' dedi. Adliyeye sevk edilen Tokgöz, mahkeme kararıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı.

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 18 Şubat günü görülen ilk duruşmasında Tokgöz'ün tutuklanarak, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verildi.

Bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık hakkında 'şizofreni hastası' olduğuna dair rapor hazırlandığı bildirildi. Tokgöz'ün avukatları da sanığa, 2 hastanede de aynı teşhisin konulduğunu bildirerek, başka bir hastanede tedavi için tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Tokgöz'ü, tedavisinin devamına karar vererek, tahliye etti. Duruşma ertelendi.