Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ duyurdu!

Elektrikler ne zaman gelecek sorusu İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BEDAŞ 11 Eylül elektrik kesinti listesini internet üzerinden duyurdu. Kesintisi olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar BEDAŞ duyurularını araştırmaya başladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi olan ilçeler...

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER VE TAHMİNİ GELİŞ SAATLERİ

- PINARTEPE Mh., CÖMERT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., HACI KADIN Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., MERCAN BALIĞI Sk., MÜTESELLİM Sk., MİLLİ MÜDAFAA Cd., MUALLİM FEVZİ Sk., ŞIRLAĞAN Sk., İFTARİYE Sk., SÜMBÜL EFENDİ Mh., ALİ FAKİH Cd., CAMBAZİYE ARALIĞI Sk., CAMBAZİYE ÇIKMAZI Sk., CAMBAZİYE Sk., DUHANİYE ÇIKMAZI Sk., DUHANİYE Sk., HACI KADIN Cd., HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI Sk., SİLİVRİKAPI Mh., ŞEHİT TURAN TOPAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CUMHURİYET Mh., ŞERAFETTİN ARDA Cd., ABI HAYAT Sk., FATİH Mh., ESENTEPE Sk., ŞEBNEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27408-25148)

- HADIMKÖY Mh., CEYHUN Sk., MESUT AKGÜNAY Sk., DERİN YOL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- SEYYİD ÖMER Mh., ALAY MÜFTÜSÜ Sk., KEŞKEKÇİ Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., ONDALIKÇI Sk., PİLAVCI Sk., SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI Sk., SEYYİD ÖMER CAMİİ Sk., İLYASZADE Sk., ŞEHREMİNİ Mh., AHMET VEFİKPAŞA Cd., GASPIRALI Sk., HACI ZİHNİ EFENDİ Sk., HADİ HÜN Sk., KAŞGARLI MAHMUT Sk., KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., NECİP ASIM Sk., ZİYA GÖKALP Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YENİ MAHALLE Mh., 541. Sk., 541/1. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 548. Sk., 549. Sk., 550. Sk., 552. Sk., 554. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 593. Sk., 593/1. Sk., 594. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 599/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DERBENT Mh., MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKENT Mh., ATATÜRK Cd., 4. Cd., 221. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- SİLAHTARAĞA Mh., BİLLUR Sk., ŞEHİTLER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ORUÇREİS Mh., 594. Sk., 595. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 579. Sk., 570. Sk., 574. Sk., 575. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., HOŞSOHBET Sk., FİRUZE Sk., VEFABAYIRI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KARTALTEPE Mh., 1.MALAZGİRT Cd., 1.SERÇE Sk., 1.PEHLİVAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KEMER Mh., 913. Sk., ŞAHİNBEY Cd., KEMER Cd., ÇAĞLAYAN Cd., 930. Sk., 910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 935. Sk., 927. Sk., BÜLBÜL Sk., 905. Sk., 903. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOLLUCA Mh., SARAY BOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ESENTEPE Mh., KASAP Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., BEYAZDUT Sk., FAHRİ GİZDEN Sk., GÖKTÜRK Sk., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1994. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1993. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1992. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DARÜŞŞAFAKA Mh., MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- 100. YIL Mh., 9/1. Sk., 5. Sk., 3/1. Sk., 2/1. Sk., 5/3. Sk., 1/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., HACI OSMAN EFENDİ Sk., EMRAH Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KARTALTEPE Mh., 1.FİLİZ Sk., HİSAR Sk., GÖKTEPE Sk., HAYIRLI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DİKİLİTAŞ Mh., AYAZMADERESİ Cd., BALMUMCU DERESİ Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI Sk., KARADUT Sk., GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., BEYAZDUT Sk., ERDEMLİ Sk., ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER Sk., ERTEM Sk., PAZAR Sk., SERGÜL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TÜRKOBA Mh., KAYALAR Cd., FIRAT PLASTİK Cd., KOOPERATİFLER Cd., GÜZELCE Mh., TÜRKOBA Cd., MURAT ÇESME Mh., SULTAN MURAT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., ESKİ SİLİVRİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ORUÇREİS Mh., TEPE Cd., 566. Sk., 567. Sk., 562. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 538. Sk., ŞEHİT CEVDET Cd., MARMARA Cd., 548. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MAHMUTBEY Mh., BUHARA Sk., TANSU Sk., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜMÜŞYAKA Mh., LÜTFÜ VARDAR Cd., PEKGÖZ Cd., DENİZLİ Sk., RAHMİ Sk., SEBA Sk., BAĞDAT Cd., KAZANCI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLCE Mh., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜRSEL Mh., AKMER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1995. Sk., 1997. Sk., 1996. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., ŞEHİTLER Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKENT Mh., 4. Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., 1.YILMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DURUSU Mh., TERKOS Mh., KARABURUN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., BAKLALI Mh., ÇINARDERE Cd., TAYAKADIN Mh., TAYAKADIN-TERKOS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Eylül 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı

- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CUMHURİYET Mh., NUR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., AKARCA ÇEŞMESİ Sk., ATEŞBAZ Sk., BALTA ÇIKMAZI Sk., BALTA Sk., BESTEKAR HAKKI Sk., BESTEKAR NUBAR TEKYAY Sk., BÜYÜK KULELİ Sk., CAMBAZİYE MEKTEBİ Sk., GÜMRÜKÇÜ Sk., HACI KADIN Cd., HACI KADIN ÇEŞMESİ Sk., KEHRİBAR Sk., MARMARA Cd., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., PAMUKÇU Sk., PULCU Sk., SARRAF TAHSİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HADIMKÖY Mh., ENGİNSOY Sk., ZİYA MERİÇ Cd., AHİ EVRAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MERKEZ Mh., EŞREF Sk., FERAH Sk., GÜLDEMET Sk., HÜDAVERDİ Sk., KALKANDELEN Sk., KALENDER Sk., REŞADİYE Sk., ÇİMEN Sk., BAĞLARBAŞI Mh., KEÇEYOLU Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ESENTEPE Mh., ŞAİR ŞİRZAT Sk., UÇAK Sk., UZUN Sk., TUFAN Sk., ESEN Sk., ENGİN Sk., 1.CEVAHİR ÇIKMAZI Sk., CEVAHİR Sk., MORLALE Sk., ARALIK Sk., ATEŞ Sk., SAKARYA Mh., MİMARSİNAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:30-16:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- RUMELİ HİSARI Mh., YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MADEN Mh., MERKEZ Mh., RUMELİ HİSARI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında PAŞA Mh., SEVİMLİ Sk., ŞAHİNLER 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MOLLA GÜRANİ Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., DEDEPAŞA Sk., HİKAYECİ Sk., KAÇAMAK Sk., KİLİMCİ Sk., MOLLA GÜRANİ Cd., NAKİBU'L-EŞRAF Sk., RAHMET ÇIKMAZI Sk., SARI MUSA Sk., SOFTA SİNAN Sk., SİMSAR Sk., TOMRUKÇU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- PAZARİÇİ Mh., BURCU Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ESENTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında GAYRETTEPE Mh., GÖNENOĞLU Sk., OVACIK ÇIKMAZI Sk., SÜLEYMANBEY Sk., VEFABEY Sk., YILDIZ POSTA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOLLUCA Mh., BOLLUCA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TAHTAKALE Mh., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., SARAY PATI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜRPINAR Mh., KINALI Sk., DALYAN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., ESKİ SİLİVRİ Cd., E5 LONDRA ASFALTI Cd., İSKELE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİMAR SİNAN Mh., ÇATAL ÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., BELDE Sk., CELAL ATİK 1 Sk., EMİROĞLU Sk., GARAJ Sk., MEVLÜT PEHLİVAN Sk., ORTAKLAR Cd., ÖRMECİ Sk., PEHLİVAN Sk., ŞENOL Sk., VEFA DERESİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

- BİRLİK Mh., 828. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 814. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., KARAOĞLANOĞLU Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GAYRETTEPE Mh., BAŞAK Sk., CEMİL ARSLAN GÜDER Sk., ÇİMEN Sk., ERTEM Sk., FERSUN Sk., GİRNE Sk., SEBAT Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DİZDARİYE Mh., VATAN 4 Cd., MİMAR SİNAN Cd., GÖLBOYU Cd., PAZAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BİRLİK Mh., 789. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 792. Sk., 794. Sk., 795. Sk., 793. Sk., 796. Sk., 801. Sk., AKSEKİ Cd., BAHÇELER Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KEMER Mh., KIŞLA Cd., DEVRAN Sk., 947. Sk., ÜÇLER Sk., 944. Sk., 943. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DİZDARİYE Mh., NUTUK Cd., İNÖNÜ Cd., IHLAMUR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DİZDARİYE Mh., ENVERPAŞA Cd., MEKTEP Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HAVAALANI Mh., GARANTİ Cd., GELENEK Sk., GÜNGÖR Sk., GÖZE Sk., GAYE Sk., TAŞOCAĞI Cd., HABEŞ Sk., GAZANFER Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DİZDARİYE Mh., YENİMAHALLE Sk., MİMAR SİNAN Cd., PAZAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DİZDARİYE Mh., RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA Cd., FİLİZ 2 Sk., KERVANSARAY Sk., SEÇKİN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HÜRRİYET Mh., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇELİEVLER Mh., ÇALDIRAN Sk., MEHTAP Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., ÖMÜR Sk., NEYİRE NEYİR Sk., HAREKET ORDUSU Sk., NACİ KASIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 19:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TAHTAKALE Mh., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., ISPARTAKULE Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜMÜŞYAKA Mh., HAYDAR ALİYEV Cd., PEKGÖZ Cd., ÖZKUL Sk., TÜFEKÇİ Sk., ÖZDAĞ Sk., DEMİRBİLEK Sk., ÜÇPINAR Sk., ÇOLAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AYAZAĞA Mh., CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÖZTEPE Mh., KELEBEK Sk., MASLAK Cd., KUMRU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FİDAN Sk., ÇINAR Sk., SAVAŞ Cd., SELVİ Sk., NAR Sk., KAYACIK Sk., GÖKSEL Sk., GÖLGELİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 21:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- NAKKAŞ Mh., HADIMKÖY-NAKKAŞ YOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HAVAALANI Mh., KIŞLA Cd., KEMER Mh., ATIŞALANI Cd., 901. Sk., 905. Sk., 905/1. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., ERİKLİ Sk., FINDIKDERE Cd., ZENCEFİL Sk., TAŞKÖPRÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAĞLAR Mh., GONCA Sk., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FATİH Mh., FATİH Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında ÇINAR Mh., 5/8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YENİMAHALLE Mh., YALI Cd., E5 KUZEY YANYOL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YENİKENT Mh., DOĞAN ARASLI Bul., 604. Sk., 664. Sk., 665. Sk., 667. Sk., 677. Sk., 678. Sk., AŞIK ŞENLİK Cd., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., 701. Sk., 700. Sk., 703. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 680. Sk., 681. Sk., 682. Sk., SULTANİYE Mh., SIDIKA CEBECİOĞLU Sk., BALIK YOLU Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., DOĞAN ARASLI Bul., E-5 TEM Bul., 321. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 630. Sk., 631. Sk., 632. Sk., 707. Sk., 706. Sk., 705. Sk., 659. Sk., 658. Sk., 657. Sk., SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., ARDIÇLI Mh., HACI BEKTAŞ VELİ (ATATÜRK) Cd., ISPARTAKULE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜLBAHAR Mh., GÜLBAHAR Cd., ÇULLUK Sk., KANARYA Sk., KUMRU 1 Sk., GÜVERCİN Sk., MECİDİYEKÖY Mh., KEKİK Sk., EMEK 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MAHMUTBEY Mh., KÜLTÜR Cd., SOĞUKSU Cd., GÖZTEPE Mh., PEHLİVAN Sk., PAŞA Sk., PINAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TEVFİKBEY Mh., ELİF Sk., 2.BÜLENT Sk., TEZCAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOYALIK Mh., SAZLI Sk., TAŞKÖPRÜ Cd., DURUSU PARK Cd., KAVAK Sk., BEŞTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., SAZLI Sk., ZENCEFİL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., KIMIZ Sk., DUMLUPINAR Cd., AHMET TANER KIŞLALI Cd., FATİH Cd., KEREM Sk., YUNUS 1 Sk., GÜNER Sk., EMRE Sk., ÇİÇEK 1 Sk., ÇOBANÇEŞME Mh., FATİH Cd., MİTHATPAŞA Cd., ZAFER Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., TEKKE Sk., TARHAN Sk., HÜRRİYET Mh., ŞAHİN 1 Sk., KAVAKTEPE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DEMİRKAPI Mh., OYA Sk., SİTE Sk., BOZTEPE Sk., VELİOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HÜRRİYET Mh., HÜRRİYET Cd., DUMLUPINAR Cd., DUMLUPINAR 1 Sk., SAKARYA 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., ŞEHİTLER Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOYALIK Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., MİLLET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÖZTEPE Mh., KARANFİL Sk., SELVİ Sk., SÜLÜN Sk., SÜMBÜL Sk., VİŞNE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.