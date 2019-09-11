Eski eşine hayat verdi

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Üç yıl önce boşanan Nihan Kapkın (38) ve Gürhan Kalafat (42), ayrılmalarına rağmen dostluklarını hiç koparmadılar. 9 yıl evli kalan ve iki çocuk sahibi olan çift, boşandıktan sonra da zor zamanlarında hep yan yana oldular. Öyle ki; kronik böbrek yetmezliği hastalığından dolayı nakil olması gereken Gürhan Kalafat'a hayatını kurtaran o bağış, eski eşi Nihan Kapkın'dan geldi. Bilgisayar operasyon uzmanı olan Gürhan Kalafat, 2 sene önce gittiği romatoloji muayenesinde kan değerlerinin kötü olması üzerine nefroloji bölümüne yönlendirildi. Kalafat'ın gittiği nefroloji muayenesinde böbreklerinin yüzde 20 kapasite ile çalıştığı anlaşılınca, kronik böbrek yetmezliği hastalığı tanısı konuldu. Gürhan Kalafat'a, böbrek nakli için donör bulması gerektiği söylendi.Kalafat'a destek, eski eşi Kapkın'dan geldi. Gürhan Kalafat, uyabileceği takdirde böbreğini verebileceğini söyleyen Kapkın'ın, yardım talebini ilk önce kabul etmedi. Aynı sıkıntıları yaşamış kuzeninin kendisini ikna etmesi sonucunda nakile olumlu bakan Kalafat, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan'a geldi. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yıldız'ın muayenesi sonrasında, testleri uyumlu çıkınca Kalafat ve Kapkın'ın ameliyatı Prof. Dr. Alp Gürkan tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ameliyattan sonra iyi olduğunu belirten Nihan Kapkın, "Biz Gürhan ile zaten anlaşarak ayrılmıştık. Sonrasında da bugün 10 ve 7 yaşında olan çocuklarımızdan dolayı hep görüştük, arkadaş kalabildik. Gürhan ilk başta böbreğimi vermemi istemedi. Ancak sonra kuzeninin yardımıyla ikna ettik. Gözümün önünde eriyordu, 25 kilodan fazla kilo vermişti. Benim babam çok erken yaşta vefat etti, çocuklarım da öyle büyüsün istemedim. Çok mutluyum. Gürhan sürekli hastanelerde dolaşıyordu. Artık çocuklarıyla vakit geçirebilecek" dedi. Gürhan Kalafat ise "Şu anda çok iyiyim. Nihan'a, Alp ve Gürsel Hoca'ya her şey için çok teşekkürler" diye konuştu. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Bu durumdaki hasta için böbrek nakli hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Nakil sonrası hastalar normal bir insanın yaşamına geri döner. 2 saat süren bir ameliyat ile Gürhan'a böbrek takıldı. Eski eşi 3, Gürhan ise 6 gün sonra taburcu edildiler" diye konuştu.