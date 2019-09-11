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11- 17 Eylül ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftaya ilişkin ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta yeni fırsatlarla karşımıza çıkan indirimli ürünler listesi yoğun talep görüyor. 11-17 Eylül ŞOK kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Eylül ayına özel indirimler için sizde en yakın mağazaya gidebilir, indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. 11 Eylül’den 17 Eylül’e kadar sürecek olan market indiriminde bu hafta Alo toz deterjan, özel tarak hediyeli şampuan çeşitleri, bebek bezi yer alıyor. İşte ürünler indirim kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 09:09
ŞOK aktüel 11- 17 Eylül ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

Müşterilerinin beğenisine sunulan ürünler kataloğu görücüye çıktı. 11 Eylül'den 17 Eylül 2019 tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde bu hafta yok yok. Özellikle temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatların yer aldığı ŞOK kataloğunda buna ek olarak bakım ürünleri de listedeki yerini aldı. Bu haftaya özel kaçırılmayacak fırsat indirimlerini inceleyebilir, listeye haberimizden bakabilirsiniz. İşte ürünler kataloğu listesi…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (11-17 EYLÜL 2019)

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yeni haftaya ilişkin indirim listesini yayınladı. 11-17 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünlerine haberimizden bakabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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ŞOK aktüel 11- 17 Eylül ürünler indirim kataloğu yayında! 2019 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
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