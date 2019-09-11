Süleyman Turan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti. Birçok filmde ve dizide rol alan Süleyman Turan ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Son olarak Cemal Şan'ın Sonsuz (2009) filminde oynayan usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. Peki Süleyman Turan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

SÜLEYMAN TURAN NEDEN ÖLDÜ?

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan'dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy'de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi.