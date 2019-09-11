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kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Türkiye'nin usta oyuncusu kimdir? Usta oyuncu Süleyman Turan ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini derinden etkiledi. En son Son Bir Aşk, Yahşi Batı, Sonsuz ve Kabadayı gibi önemli projelerde yer alan Yeşilçam ustasının biyografisi haberimizde derlendi. Bu bağlamda '' , neden öldü? Hangi rollerde yer aldı?'' sorularının yanıtları arama motorunda araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadıköy’deki evinde ölü bulundu. İşte Süleyman Turan hakkında merak edilen tüm detaylar

Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 09:32
Süleyman Turan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti. Birçok filmde ve dizide rol alan Süleyman Turan ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Son olarak Cemal Şan'ın Sonsuz (2009) filminde oynayan usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. Peki , kaç yaşında ve neden öldü?

SÜLEYMAN TURAN NEDEN ÖLDÜ?

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan'dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy'de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi.

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Süleyman Turan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti
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