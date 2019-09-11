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Taksim’de rüzgarı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
Taksim’de TEKNOFEST rüzgarı
Dünyanın en büyük Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019 etkinliği için Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için, kurulan rüzgar tünelinde heyecan yaşamak isteyenler öncesinde teknolojik soruları cevaplandırarak bu heyecanı yaşama şansına sahip oluyor. Etkinlik yerli ve yabancı turistler tarafından da meraklı gözlerle izlendi. Rüzgar tünelinde yükselen vatandaşların heyecanına ortak oldu.
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Taksim’de TEKNOFEST rüzgarı
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