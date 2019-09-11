Türk doktordan ‘süper soğutma’

Karaciğerin vücut dışında muhafaza edilme süresi 27 saate çıkarıldı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Massachusetts Hastanesi'nde görevli uzmanların geliştirdiği "süper soğutma" tekniğiyle ilk kez hasar veren buz kristalleri oluşmasının önüne geçilerek organ, sıfır derecenin altında bir günden uzun süre muhafaza edilebildi. Aralarında Türk bilim insanı Korkut Uygun'un da bulunduğu uzmanların, organın sıfırın altındaki derecelerde donmasını önlemek için kimyasallardan faydalanarak karaciğeri sıfırın altında 4 derecede muhafaza ettiği, yeni teknikle organ nakli için karaciğerlerin kullanım süresinin 9'dan 27 saate çıktığı belirtildi.



SIRA DİĞER ORGANLARDA

Çalışmada uzmanlar, buz oluşumunu önlemek ve aşırı soğukta hücreleri korumak için kimyasal karışım geliştirdi. Araştırmacı Reinier de Vries, tekniğin, zmanla diğer organlar üzerinde de kullanılabileceğini söyledi. Nakil için alınan organın 4 derecede kısa süre muhafaza edilebildiği, bunun karaciğer için en fazla 12 saate çıktığı vurgulandı.

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