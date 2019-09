Ünlü sanatçının hazin sonu

Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu Süleyman Turan (83) dün sabah Kadıköy'deki evinde ölü olarak bulundu. Rol aldığı film ve dizilerde oyunculuğu ve naifliğiyle hafızlara kazınan usta sanatçı, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Türk sinemasında oynadığı rollerle gönüllerde taht kuran Süleyman Turan, Kadıköy Fenerbahçe mahallesindeki evinde dün sabah ölü bulundu. Turan'dan haber alamayan ve kapıda pazartesi-salı günlerine ait gazetelerin alınmadığını fark eden komşuları sanatçının kızına ve polise haber verdi. Polis ekibi çilingir yardımıyla eve girdi. Evde hareketsiz halde, vücudunda morluklar bulunan usta sanatçının kalp krizinden iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman Turan, bugün Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gerçek adı Süleyman Başturan olan usta sanatçı, 19 Kasım 1936'da İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Askerde gönüllü olarak katıldığı Türk Birliği ile Japonya'ya giden Turan, ilk sahne deneyimini Japonya'da Türk askerler arasında oynadığı bir piyesle yaşadı. Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonra İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktı. Ardından onlarca sinema filminde ve televizyon dizisinde rol alan Süleyman Turan oyunculuğu ve naifliğiyle hafızalara kazındı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Bugün (dün) vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.SÜLEYMAN Turan'ın vefat haberi, sinema ve sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajı yayımladı.Çok yakındık Süleyman'la, birçok filmde beraber oynadık, 1963'te beraber seçildik, beraber girdik sinemaya ve bu yolculukta her daim birlikteydik. Sinema çok büyük bir değerini daha kaybetti, hepimizin başı sağ olsun.Çok çok üzüldüm, çok çok sevdiğim bir insandı. Çok sevdiğim bir meslektaşım, sinemamızın önemli bir değerliydi Süleyman. Her şeyden öte çok ta iyi bir insandı, bir dosttu. Çok üzüldüm aramızdan ayrıldığı için, nurlar içinde yatsın.1963'te Ses Mecmuası'nın düzenlediği yarışmadan günümüze kadar dostluğumuz devam etti. Birçok filmde de beraber yer aldık. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı Allah ailesine, yakınlarına sabırlar versin.Süleyman Turan on parmağında on marifet olan, öyle ki bazı senaryoları, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ikilisine bazı skeçleri bile yazmış olan, bazı dergilerde resimli roman çizmiş olan, aslında onunla ilk hatırlanan şey beyefendilik olan, çok iyi bir adamı kaybettik."Sevgili Dayım" filminde birlikte çalışmıştık. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok yönlü bir sanatçıydı. Resim yapardı, senaryo yazardı. Çok ani oldu, çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Mekânı cennet olsun.Çok yakın arkadaşımdı. İki günde bir telefonlaşır, ayda bir ise mutlaka İzzet Günay, Ediz Hun, Süleyman Saim Tekcan, Süleyman ve ben toplanırdık. Eşi vefat ettikten sonra içine kapandı.