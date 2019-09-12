Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri 13 Eylül

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar büyük bir coşku ve heyecan duyuyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur karşısında neşe dolan vatandaşlar günün anlam ve önemine göre "Cuma namazı saat kaçta?" araştırması yapıyorlar. Bununla birlikte Cuma namazını ilk kez kılacak gençler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Cuma Hutbesini de dinleyecekler. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 13 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 13 EYLÜL 2019 İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ
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