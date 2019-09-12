Kars'ta sigara kaçakçılarına yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kayıt dışı ekonominin en önemli unsurları arasında yer aldığı belirtilen sigara ve tütün kaçakçılığının ekonomiye olan olumsuz etkisinin azaltılması ve ülkeye kaçak yollarla getirilen sigaranın kontrolsüz ve sağlıksız olarak iç piyasaya dağıtılmasını engellemek amacıyla operasyon düzenledi.

"Duman 7" adı verilen ve 25 ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki 40 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 162 paket gümrük kaçağı sigara, 185 kilo kıyılmış tütün, 3 bin 700 boş makaron ve 3 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.