Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kars'ta sigara kaçakçılarına yönelik operasyon

'ta kaçakçılarına yönelik operasyon

'ta, ve tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve "Duman 7" adı verilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 16:28
Kars'ta sigara kaçakçılarına yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kayıt dışı ekonominin en önemli unsurları arasında yer aldığı belirtilen sigara ve tütün kaçakçılığının ekonomiye olan olumsuz etkisinin azaltılması ve ülkeye kaçak yollarla getirilen sigaranın kontrolsüz ve sağlıksız olarak iç piyasaya dağıtılmasını engellemek amacıyla operasyon düzenledi.

"Duman 7" adı verilen ve 25 ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki 40 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 162 paket gümrük kaçağı sigara, 185 kilo kıyılmış tütün, 3 bin 700 boş makaron ve 3 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta sigara kaçakçılarına yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN