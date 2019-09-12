Türkiye, Müge Anlı canlı yayınında öğrenmişti! Gazi Akbıyık davasında 16 yıl hapis cezası...

Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, geçen 28 Ocak'ta ilçe emniyet amirliğine giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı. Abdullah Gazi Akbıyık'ın izine rastlanamazken, Kıymet Albayrak ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul'da ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programından yardım istedi.

Arama çalışmaları sürerken, ailenin küçük kızı A.A. (14) geçen 14 Şubat'ta emniyet amirliğine giderek, babasını annesinin öldürdüğünü anlattı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet Albayrak'ın İstanbul'da olduğunu belirledi. Katıldığı Müge Anlı'nın programı sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan Kıymet Albayrak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kıymet Albayrak, cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi. Kıymet Albayrak'ın verdiği bilgiler üzerine yapılan aramada ev ve tandırda bulunan battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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KIZI CİNAYETİ ÜSTLENDİ

Polis, Kıymet Albayrak'ın büyük kızı G.A.'yı da gözaltına aldı. G.A., ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Olayın 18 Ocak'ta yaşandığını belirten G.A., "Annem, 'Senin üniversite sınavın var. Hayatını karartma. O nedenle cinayeti ben üstleneceğim' dedi. Bu nedenle olayı annem üstlendi. Ancak daha sonra pişman oldum ve gerçeği anlattım" dedi. Babasının eve alkollü geldiğini belirten G.A. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Anneme bir senet imzalatmak istedi. Annem 'imzalamayacağım' dedi. Annemi dövmeye başladı ve başına silah dayadı. Sonra ben araya girdim, silah ateş aldı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı, o vurulmuş, sonra öldü. Korktuk ve polise gidemedik. Annemle birlikte cesedi aldık. Kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasına. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, yaktık. Küçük kardeşime 'Olay çıktı vuruldu' dedim. Annem bize hem annelik, hem babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı, böyle olmazdı."

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ANNE-KIZ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren anne ve kızı tutuklanırken, ailenin küçük kızı A.A. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIZ TAHLİYE EDİLDİ

Olayla ilgili Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, annesini döverek şiddet uygulayan babasını öldürdüğünü söyleyen G.A. 2 yıl 9 ay, Kıymet Albayrak ise 16 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti G.A.'nın cezaevinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.