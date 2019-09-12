Son dakika haberi: 15 yaşındaki kız çocuğundan kan donduran sözler! Yetiştirme yurdunda vahşet…

15 yaşındaki kız çocuğunun kan donduran sözleri ajanslara son dakika olarak düştü. Olay, pazar günü, Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., tuvalete götürdüğü kız çocuğu D.V.P.'nin boğazını sıkarak, başını defalarca beton zemine vurdu. Bayılan çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., yurt müdürünün odasının kapısına bıraktı. Durumu fark eden yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YURTTAN KAÇMIŞ

A.N.E.'nin, Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda verdiği ifade ortaya çıktı. Yetiştirme yurduna olaydan 4 gün önce geldiğini ve ilk kabul biriminde kaldığını söyleyen A.N.E., anne ve babasının boşandığını anlattı. Devlet korumasında olduğunu, babasının Antalya'da, annesinin ise İzmir'de oturduğunu belirten A.N.E., okula devam etmediğini kaydetti. A.N.E., yurttan kaçtığını ve yakalanıp, tekrar getirildiğini söyledi.