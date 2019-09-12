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haberi: 15 yaşındaki kız çocuğundan kan donduran sözler! Yetiştirme yurdunda vahşet…

Antalya’da yetiştirme yurdunda yaşanan olay adeta kan dondurdu. Ajansların olarak geçtiği haberde 15 yaşındaki bir kız çocuğu 6 yaşındaki D.V.P.’yi dövüp merdivenlerden sürükledikten sonra başını zemine vurarak, ağır bir şekilde yaraladı. Daha sonra A.N.E. isimli küçük kız çocuğunun sözleri ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 11:50
Son dakika haberi: 15 yaşındaki kız çocuğundan kan donduran sözler! Yetiştirme yurdunda vahşet…

15 yaşındaki kız çocuğunun kan donduran sözleri ajanslara olarak düştü. Olay, pazar günü, Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk 'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., tuvalete götürdüğü kız çocuğu D.V.P.'nin boğazını sıkarak, başını defalarca beton zemine vurdu. Bayılan çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., yurt müdürünün odasının kapısına bıraktı. Durumu fark eden yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YURTTAN KAÇMIŞ

A.N.E.'nin, Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda verdiği ifade ortaya çıktı. Yetiştirme yurduna olaydan 4 gün önce geldiğini ve ilk kabul biriminde kaldığını söyleyen A.N.E., anne ve babasının boşandığını anlattı. Devlet korumasında olduğunu, babasının Antalya'da, annesinin ise İzmir'de oturduğunu belirten A.N.E., okula devam etmediğini kaydetti. A.N.E., yurttan kaçtığını ve yakalanıp, tekrar getirildiğini söyledi.

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Son dakika haberi: 15 yaşındaki kız çocuğundan kan donduran sözler! Yetiştirme yurdunda vahşet…
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