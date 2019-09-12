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haberi: ’de bir kişi babasını kerpetenle defalarca öldürdü!

’den gelen cinayet haberi adeta kan dondurdu! Ataşehir’de bir kişi babasının kafasına kerpetenle defalarca vurarak öldürdü. Olayı tanıklık eden çevredekiler şoka girerken, şahıs vatandaşların polise haber vermesi sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü. Cesedin yanında bulunan suç aletleri ise şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları…

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 10:58
Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir’de bir kişi babasını kerpetenle defalarca öldürdü!

Önceki gece 'de yaşanan cinayet ajanslara olarak düştü. İddiaya göre Ataşehir'de, elinde kerpetenle sokakta yarı çıplak bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada apartmandan çıkan şahsın annesi ve kardeşi komşulardan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Polisler daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. M.E isimli şahsın babası Mehmet Ekmen'i kerpetenle kafasına defalarca vurarak öldürdüğü belirlendi. Olay yerine gelen çok sayıda polis çevre güvenliğini alırken, daireye girişi yasakladı.

CESEDİNİN YANINDA...

Mehmet Ekmen'in cesedinin yanında karşılaşılan manzara ise şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir’de bir kişi babasını kerpetenle defalarca öldürdü!
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