Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir’de bir kişi babasını kerpetenle defalarca öldürdü!

Önceki gece Ataşehir'de yaşanan cinayet ajanslara son dakika olarak düştü. İddiaya göre Ataşehir'de, elinde kerpetenle sokakta yarı çıplak bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada apartmandan çıkan şahsın annesi ve kardeşi komşulardan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Polisler daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. M.E isimli şahsın babası Mehmet Ekmen'i kerpetenle kafasına defalarca vurarak öldürdüğü belirlendi. Olay yerine gelen çok sayıda polis çevre güvenliğini alırken, daireye girişi yasakladı.

CESEDİNİN YANINDA...

Mehmet Ekmen'in cesedinin yanında karşılaşılan manzara ise şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...