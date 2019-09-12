Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı

Son dakika: Tarihi yıkıldı

Son dakika haberi... Birçok ünlü isim de okuduğu tarihi yıkıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 12:55
Son dakika: Tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı

İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul'da deprem riski taşıyan okulların yıkımına başlandı. Bu okulların içinde bulunan Kadıköy'deki Erenköy Kız Lisesi 1911 yılında hizmete açılmıştı.

Son dakika: Tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı.

Araların da ünlü isimlerin de bulunduğu on binlerce mezun veren tarihi okulun deprem riski taşıması nedeniyle yıkımına karar verildi. İş makinaları tarihi okulun yıkımı yapıldı. Okulda molozların kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Yeni inşa edilecek Erenköy Kız Lisesi'nin 1 buçuk yıl içinde tamamlanıp, hizmete gireceği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN