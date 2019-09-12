Süleyman Turan’a veda

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Kadıköy'de evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın tanınan ismi Süleyman Turan dün Üsküdar Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevilen sanatçıyı son yolculuğunda arkadaşları yalnız bırakmadı. Süleyman Turan önceki gün Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Usta oyuncunun yapılan incelemelerde kalp krizi sonucu 8 Eylül'de hayatını kaybettiği belirlenmişti. 83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan dün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının kızı Beliz Turan taziyeleri kabul etti. Beliz Turan babasının tabutuna gözyaşları içerisinde çiçek bıraktı. Süleyman Turan'ı son yolculuğunda sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Ediz Hun, Kadir İnanır, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Menderes Samancılar, Şevket Çoruh, Kerem Alışık, İlyas Salman, Berhan Şimşek, Yusuf Sezgin, Serdar Gökhan, Melih Çardak, Nuri Alço gibi isimler katıldı. Bazı sanatçı dostları ise cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Gerçek adı Süleyman Başturan olan sanatçı, cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.Süleyman Turan ile çok eskiye dayanan bir dostluklarının olduğunu belirten Hülya Koçyiğit, "Çok iyi bir ailesi vardı. Eşi Canan hanımı çok severdim. Süleyman zaten sanatçı ruhlu bir insandı. Tiyatroyla ilgilenir, karikatür çizer, resim yapardı. Büyük bir değer kaybettik. Birer birer eksiliyoruz. Gerçekten kültürümüzü etkilemiş bir dönem, yavaş yavaş eriyip gidiyor. Allah'tan filmler var arkasında. Onun her filmini, her karakterini izlediğimizde onu anacağız" dedi.Cenazeye katılan diğer dostları da şu görüşleri dile getirdi:: Dünyadaki görevini fazlasıyla yaptı. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.: Biz beraber sinemaya girdik, 63 senesinde. Hep birlikte olduk. Çok samimi, sevecen, esprili bir insandı. Sanat kabiliyeti de çok yüksekti. Büyük bir kayıptır. Mekânı cennet olsun. Kibar birisiydi. Büyük acı bizler için. 57 yıldır beraberdik.: Bu, hayatın gerçeği. Kaçınılmaz bir gerçek bu. Bütün insanlığın sonunda geleceği yer burası. Burada aslolan bu dünyadan giderken arkanızda büyük bir saygınlık, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi, büyük işler bırakmış olmanız gerekiyor. Süleyman kardeşimiz çok hassas bir insan olduğu için yaşadığı olaylardan büyük üzüntü duyarak gitti. Gerçek bu, kaçınılmaz. Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim.