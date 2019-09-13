6 tek yumurta ikizi aynı sınıfta buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kuva-yi Milliye Ortaokulu 5-A sınıfında bulunan 6 tek yumurta ikizi Damla-Yağmur Üstünel, Kemal Tezcan-Ahmet Hasan Yılmazer, Efe-Ege Sağlık, Hüseyin-Yusuf Kılıçarslan, Selim-Salih İbiş'i görenler şaşırıyor. Yüz benzerliğinin yanı sıra giydiği okul formaları, hareket ve davranışlarıyla da birbirinin aynı olan ikizleri öğretmen, öğrenci ve okul yönetimi tarafından tanıyıp ayırt etmek çok kolay olmuyor. Tanınmanın dışında hiçbir sıkıntısı olmayan ikizler adeta okulun neşe kaynağı. Okul müdürü Raşettin Dağ öğrencilerin aynı sınıfta tesadüfen bir araya geldiğini ifade ederek, "Yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken aynı sınıfta bulunan 6 ikiz öğrencimiz bizim de dikkatimizi çekti. Bugün ikizlerimizden biri gelmedi" dedi. İkiz öğrencilerden Damla Üstünel, "Okulda yeni olduğumuz için pek alışamadılar ama karıştırmaları normal" dedi. Erkek ikizlerden Efe Sağlık da kendileri gibi sınıfta birçok ikiz arkadaşları olduğunu ifade ederek "Kadere böyle çıkmış" açıklamasını yaptı. Kardeşi Ege Sağlık ise "Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz bizi ister istemez karıştırıyorlar. Biz de diğer ikiz arkadaşlarımızı karıştırıyoruz" dedi.