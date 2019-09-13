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En yeni, anlamlı ve resimli mesajları ve sözleri burada! 2019 kısa, uzun ve ayetli yayınlandı

Mübarek gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirebilmek için camileri dolduracak, eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Bu günün coşkusunu sevdikleri ile birlikte paylaşmak isteyen arama motorlarında "" araması yapıyorlar. İslam alemi açısından oldukça önemli bir gün olan bu günü idrak etmenin mutluluğunu yaşayanlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyorlar. İşte 13 Eylül ! En güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını haberimizin devamından bulabilir, sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.9.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 08:13
En yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2019 kısa, uzun ve ayetli Cuma mesajları yayınlandı

Müslüman alemi açısından oldukça önemli günlerden biri olan mübarek günü geldi çattı. Bu günün idrak edilmesi vatandaşlara ayrı bir huzur ve mutluluk veriyor. Bu özel günde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isterken sevdikleri ile birlikte de Cuma mesajlarını paylaşmak, onları bu mutluluğa ortak etmek istiyorlar. Bu bağlamda haberimizin devamından her hafta olduğu gibi bu haftada en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını bulabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Resimli seçeneklerinden bir tanesini bu başlık altından seçerek 'Hayırlı Cumalar' dileklerinizi iletebilirsiniz.

2019 RESİMLİ CUMA MESAJLARI

En güzel Cuma mesajlarını haberimizin detaylarından bulabilir, sevdiklerinizle bu mübarek günün coşkusunu paylaşabilirsiniz.

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En yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2019 kısa, uzun ve ayetli Cuma mesajları yayınlandı
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