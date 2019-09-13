Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kahraman dedektör köpeğe sosis partili veda

Kahraman dedektör köpeğe sosis partili veda

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Kahraman dedektör köpeğe sosis partili veda
JANDARMA ekipleriyle 10 yıldır birçok uyuşturucu operasyonuna katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan "Cimri"nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi. Kullanıldığı dönemde 453 operasyona katılan "Cimri"nin, 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı bildirildi. Paylaşımda "Cimri"ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu. "Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı. ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahraman dedektör köpeğe sosis partili veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN