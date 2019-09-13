Kırmızı bültenle aranıyordu Fransa’da yakalanıp Türkiye’ye getirildi

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Türkiye'nin 194 ülkede kırmızı bültenle aradığı A.Ş., Fransa'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, A.Ş. 2009'da Yozgat'ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkisinde ormanlık alana götürdüğü M.Ş.'yi darbettikten sonra cinsel istismarda bulunmuştu. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi Fransa makamlarınca bu yıl kabul edildi. Bunun üzerine 9 Eylül'de Fransa'ya ekip gönderildi.A.Ş., Türk güvenlik güçlerine teslimatı sırasında, kolundaki kelepçeyle kendisini, refakat eden Fransız polisini de tekmeleyerek yaraladı. Interpol ekiplerince bindirildiği uçakta Türk polisine DE sert bir şekilde mukavemet gösteren A.Ş, uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alındı ve iade görevi ertelendi.A.Ş'nin teslim alınması için ertesi gün aralarında Sağlık Bakanlığı'nda görevli anestezi uzmanı bir doktorun da bulunduğu özel bir ekip, Fransa'ya geldi. Şüpheli A.Ş, yüksek riskli şahısların kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca kumaş ve plastik hammaddeden ürettirilen özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak 10 Eylül'de Türkiye'ye getirildi. Türk adli makamlarına teslim edilen A.Ş.'nin işlemleri devam ediyor.