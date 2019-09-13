Kız kavgası cinayetle bitti

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki F.Ö. önceki gece, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği 19 yaşındaki Mert Karaman'ı, önceki gün öğle saatlerinde, Körfez ilçesindeki Yeni Yalı mahallesinde bulunan boş bir araziye çağırdı. Burada başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce bıçaklarını çeken ikili birbirine saldırdı. Kavga sonunda karın boşluğu ve göğsünden bıçaklanan Karaman ağır yaralanırken, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanan F.Ö. ise kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini ararken, bu sırada otomobille olay yerine gelen arkadaşları, Karaman'ı hastaneye götürmek üzere yola çıktı.Yolda karşılaştıkları 112 Acil servis ekibi tarafından ambulansa alınan Karaman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra harekete geçen polis, zanlı F.Ö.'yü İzmit'te yakaladı. Zanlının ifadesinde "Kız arkadaşıma sarkıntılık yaptığı için kavga ettik. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.