MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Eylül Süper Loto sonuçları sonuçları hemen bilet sorgula!

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 12 Eylül Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen haftanın ardından Süper Loto sonuçları konusunda ilgi daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

12 EYLÜL MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'de çekildi ve 21.20'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...