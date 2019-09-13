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çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ ile sorgulama!

Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan çekilişi için geri sayım başladı. Çarşamba ve Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen şans oyunu sevenler için heyecan dorukta. İdaresi tarafından noter huzurunda yapılacak olan 1253. haftanın yapılacak? MPİ ile sorgula!

Giriş Tarihi: 14.9.2019 00:50
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ ile 14 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama!

Haftanın en beklenilen günlerinden biri olan Cumartesi günü için heyecan dorukta. Sayısal Loto oynamayı sevenler için Çarşamba ve Cumartesi günleri haftanın vazgeçilmezleri haline geliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Eylül MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını haberimizin devamında yer alan panel aracılığı ile yapabilirsiniz…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sayısal Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 14 Eylül Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

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