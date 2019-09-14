Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Türkiye’nin çatısı beyaza büründü

Türkiye’nin çatısı beyaza büründü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
Türkiye’nin çatısı beyaza büründü
Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın zirvesi, eylülde yağan karla beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çitçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da yüzünü güldürdü. Karabulak köyünde yaşayan Yaşar Solmaz, "İlk kar, bu bölgede bolluk ve bereketin simgesi olarak gösterilir" dedi. Ağrı Dağı Milli Parkı Alan Kılavuzu Cuma Saltık ise Doğubayazıt'ın, "Dünya ve Türkiye'den herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin çatısı beyaza büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN