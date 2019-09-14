Türkiye’nin çatısı beyaza büründü

BUGÜN NELER OLDU

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın zirvesi, eylülde yağan karla beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çitçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da yüzünü güldürdü. Karabulak köyünde yaşayan Yaşar Solmaz, "İlk kar, bu bölgede bolluk ve bereketin simgesi olarak gösterilir" dedi. Ağrı Dağı Milli Parkı Alan Kılavuzu Cuma Saltık ise Doğubayazıt'ın, "Dünya ve Türkiye'den herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.