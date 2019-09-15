Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Eylül ayı içerisinde yatırılıp yatırılmadığı sorgulanmaya devam edilen evde bakım parası güncel liste halinde sorgulanıyor. Bu yardımdan faydalananların sayısının 515 bin 749 olduğunu açıklanmıştı. Bu bağlamda '' 2019 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller nereler?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Aylık ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller güncel liste halinde paylaşılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı il il hesaplara yatırılıyor. 2019 Evde bakım maaşı yatan iller nereler? İşte detaylar…