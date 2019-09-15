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Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

'da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiyeye yardım etmeye çalışan 1 kişi ise dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 14:04
Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Yangın, öğlen saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde Kamber Gözde'ye ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Bu sırada itfaiyeye yardım etmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise dumandan etkilenerek olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangın nedeni ile evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
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Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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