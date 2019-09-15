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’nin ilçesinde su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti!

'nin ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 08:07
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti!

Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı ait 41 D 7791 plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Y, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atladı.

TIRA ÇARPARAK DURABİLDİ

Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi. Ağır yaralanan belediye çalışanı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdal Y.'nin cenazesi geolay yeri incelemesinin ardından Gebze Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti!
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