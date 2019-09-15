Mobil Timler suça kalkan oldu

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'nün bünyesinde oluşturulan Mobil Okul Timleri (MOT) 9-13 Eylül tarihleri arasında 2 bin 658 okulu denetledi. Okullarda ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 40 bin 72 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi. 53 kişiye adli işlem yapıldı. 493 kişiye ise idari işlem uygulandı. Geçmişte işledikleri suçlardan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve aranan 340 firari suçlu yakalandı. MOT Timleri aynı zamanda okul çevrelerindeki bin 661 iş yerini de kontrolden geçirdi.





BİN 465 SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA...



Yapılan kontrollerde; 8 kilo 542 gram kaçak tütün, 487 paket kaçak sigara, 16 mermi, 3 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca ve 24.37 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı tarihlerin arasında hem MOT Timleri hem de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul'da 7 bin 169 servis aracı da denetlendi. Bin 465 araç sürücüsüne ise yasak park, cep telefonu kullanmak, hız ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, kırmızı ışıkta geçmek, muayenesiz araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali başta olmak üzere idari para cezası kesildi.