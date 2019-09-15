Son Dakika: Dehşet veren mesaj gerçek oldu! Ailesi şoka girdi!

Gökhan Coşkun ile ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen olaydan son dakika acı haber geldi. Edilen kavga sonucu olayı ayırmaya çalışan aile bireylerinden Tuncay Ardınç isimli kişi Gökhan Coşkun'un bıçak darbesi ile ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitiren adamın ölüm haberi herkesi sarsarken asıl korkunç son dakika ayrıntısı ise bambaşkaydı. Sosyal medya hesabından bir gün önce bir mesaj yayınlayan Gökhan Coşkun adeta olacakları bilir gibi tehditkar mesajlar savurdu.

İşte korkunç olay ile ilgili tüm detaylar…