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: Dehşet veren mesaj gerçek oldu! Ailesi şoka girdi!

ölüm haberi 'ın Efeler ilçesinden geldi. Vefat eden kayınvalidesinin taziyesine giden ile ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve çifti ayırmaya çalışan aile yakını bıçaklandı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ve orada yaşamını yitirdi. Olayın en korkunç yanı ise Gökhan Coşkun'un sosyal medya hesabından bir gün önce attığı tehdit mesajıydı. İşte korkunç olayın sır perdesi…

Giriş Tarihi: 15.9.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 19:08
Son Dakika: Dehşet veren mesaj gerçek oldu! Ailesi şoka girdi!

ile ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen olaydan acı haber geldi. Edilen kavga sonucu olayı ayırmaya çalışan aile bireylerinden isimli kişi Gökhan Coşkun'un bıçak darbesi ile ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitiren adamın ölüm haberi herkesi sarsarken asıl korkunç son dakika ayrıntısı ise bambaşkaydı. Sosyal medya hesabından bir gün önce bir mesaj yayınlayan Gökhan Coşkun adeta olacakları bilir gibi tehditkar mesajlar savurdu.

İşte korkunç olay ile ilgili tüm detaylar…

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Son Dakika: Dehşet veren mesaj gerçek oldu! Ailesi şoka girdi!
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